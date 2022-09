La Lazio di Sarri sta raccogliendo risultati facendo ruotare tutta la rosa, il turnover è la vera rivoluzione biancoceleste

La Lazio di Sarri sta raccogliendo risultati facendo ruotare tutta la rosa, il turnover è la vera rivoluzione biancoceleste.

Il tecnico dispone di una rosa molto lunga e ricca di alternative e anche per questo tra campionato e Europa League in queste prime stagioni non ha risentito dei vari cambi di formazione. La gara contro il Midtjylland e quella contro la Cremonese prima della sosta potrebbero definitivamente segnare l’inversione di marcia.

L’articolo Lazio, il turnover è la carta di Sarri dietro ai risultati proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG