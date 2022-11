Vincere il derby è sempre importante per il morale, la Lazio è riuscita senza i suoi pezzi da 90 a superare la Roma e il terzo posto ora è lì

Vincere il derby è sempre importante per il morale, la Lazio è riuscita senza i suoi pezzi da 90 a superare la Roma e il terzo posto ora è lì.

E’ bastato un gol di Felipe Anderson, che ha approfittato di un errore di Ibanez per superare Rui Patricio e portare avanti i biancocelesti. Un derby brutto rispetto ad altri, ma senza i pezzi pregiati delle due squadre è mancato un pizzico di qualità. Sarri la vince di forza tenendo bene in fase difensiva e approfittando di uno dei pochi errori nella difesa giallorossa. L’Aquila vola al terzo posto e si candida seriamente per un posto tra le prime.

