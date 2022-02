L’attaccante della Lazio parla così a pochi istanti dal calcio d’inizio di Lazio-Napoli, big match della 27° giornata di Serie A.

Una gara molto importante per entrambe le formazioni. Il Napoli vede la testa della classifica, la Lazio vuole dimostrare i recenti progressi in campionato. Intanto a parlare è Ciro Immobile, che si esprime così ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli. “Vengo da una settimana di letto, quattro giorni con antibiotico per far passare la febbre ma ora mi sento bene. Siamo pronti per affrontare il Napoli.

A Napoli abbiamo avuto una bella lezione, non eravamo mai scesi in campo ma siamo cresciuti e vogliamo fare bella figura davanti al nostro pubblico. Sarà l’ultima gara contro l’amico Insigne (a fine stagione il fantasista andrà a Toronto). “Gli auguro sempre il meglio, comincerà una nuova avventura e andrà bene sicuramente”.

