Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la partita giocata contro il Lecce. Le sue dichiarazioni:

RITORNO E PARTITA – «La voglia di tornare era tanta, aiutare la squadra e fare gol. Ho saltato 7 partite, poi la sosta per il Mondiale ha allungato la mia voglia di rientrare. Ma ci sono state anche altre cose positive nell’arco della partita, come la prima mezzora. In alcuni momenti non siamo stati bravi a gestire la situazione ambientale che si era creata e queste cose in questi stadi li paghi. La testa ti mette davanti tante difficoltà, non abbiamo avuto la forza di reagire. Prima mezzora positiva, abbiamo abbassato il ritmo nella ripresa ma ci sta. Se fossimo usciti da quella situazione ad inizio secondo tempo ne saremmo venuti a capo. Noi dopo il primo gol potevamo fare qualcosa di più».

