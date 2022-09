L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato amaramente dopo la sconfitta contro il Midtylland: le dichiarazioni a Sky Sport del centravanti

L’AMAREZZA – «Mi sento di chiedere scusa ai tifosi che sono venuti da Roma fino a qua. Domani rivedremo tutto quello che ci è mancato e quello che permesso che questo fosse il risultato. Non siamo scesi in campo, un risultato così non ce lo aspettavamo. Abbiamo sottovalutato la partita e queste cose le paghi. Volevamo fare uno step in avanti e invece abbiamo fatto dieci passi indietro».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

L’articolo Lazio, Immobile: «Fatti dieci passi indietro, non siamo scesi in campo» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG