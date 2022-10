Lazio, in Serie A nessuno in casa come i biancocelesti per numero di punti conquistati: la statistica sulla squadra di Sarri

Uno dei punti di forza della Lazio in questa stagione è il rendimento offerto tra le mura amiche dell’Olimpico.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, nelle sei partite giocate in casa sono arrivate cinque vittorie, di cui quattro in campionato con Bologna, Inter, Verona e Spezia. L’unico ko è il 2-1 con il Napoli. Con 12 punti, Immobile e compagni sono in testa nella classifica dei match casalinghi, mettendosi dietro Juve (11 punti) e la coppia formata da Napoli e Udinese (10 punti).

L’articolo Lazio, in casa nessuno come i biancocelesti: la statistica proviene da Calcio News 24.

