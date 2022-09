Il centrocampista brasiliano doveva essere il fiore all’occhiello della campagna acquisti di questa estate ma finora sta trovando poco spazio.

Nella Lazio che tutto sommato ha iniziato bene il campionato, ma comunque non benissimo, c’è un centrocampista che non riesce ad imporsi. Marcos Antonio è stato prelevato quest’estate dallo Shakhtar Donetsk per 7,5 milioni più 2 di bonus sotto consiglio anche di Roberto De Zerbi che lo ha allenato proprio in Ucraina. Sarri lo sta impiegando col contagocce preferendogli spesso Cataldi o Vecino, lui che doveva essere l’erede di Lucas Leiva.

Maurizio Sarri

Secondo il Corriere dello Sport il brasiliano potrebbe non giocare da titolare neanche giovedì contro il Feyenoord in Europa League; Marcos Antonio sembra non essersi ancora ambientato. Il quotidiano solleva addirittura dubbi sul fatto che possa fare sufficientemente bene il regista con le sue caratteristiche: si tratta di un centrocampista leggerino e che non ha ancora un buon senso tattico. Il suo ingresso contro la Sampdoria è stato negativo sopratutto per il suo posizionamento nell’azione che ha portato alla rete di Gabbiadini, ma c’è tutto il tempo per migliorare e sconfiggere la critica.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG