Allo stadio Olimpico, il match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Lazio e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Olimpico, Lazio e Inter si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Lazio Inter 3-1 MOVIOLA

Fischio d’inizio – si gioca!

2′ Attacca l’Inter – Spinge l’Inter con Barella che effettua un cross verso il centro dell’area di rigore ma la retroguardia della Lazio riesce ad allontanare. Momento in cui i nerazzurri stanno pressando.

4′ Forcing Inter – Nerazzurri avanti con Dimarco che arriva di gran carriera sulla corsia di sinistra. L’esterno nerazzurro effettua un cross allontanato sul secondo palo dall’intervento tempestivo di Marusic.

7′ Gagliardini impensierisce Provedel – Cross rasoterra di Dumfries con Gagliardini che involontariamente devia in porta, para sicuro Provedel.

10′ Romagnoli sicuro su Lukaku – Dimarco riceve sulla sinistra e serve di prima Gagliardini. Il centrocampista fa proseguire il pallone alla ricerca di Lukaku ma Romagnoli prende bene la posizione sul belga e lo anticipa.

12′ Rischi per de Vrij – Rischio per De Vrij che non aggancia benissimo un retropassaggio e viene pressato da Immobile. Alla fine il difensore dell’Inter se la cava servendo all’indietro Handanovic.

16′ Immobile a un passo dal gol – Marusic serve a rimorchio Immobile in area che non colpisce benissimo ma va vicinissimo al gol.

18′ Inter pericolosa – Sponda di Lukaku per l’accorrente Dumfries. L’esterno effettua un cross basso verso il centro dell’area ma Patric mette il pallone sul fondo, sarà corner.

19′ Colpo di testa di Lukaku – Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Lukaku stacca più in alto di tutti e colpisce il pallone ma non riesce ad indirizzarlo verso la porta difesa da Provedel. Rimessa dal fondo per i biancocelesti.

21′ Lautaro prova il gol da centrocampo – Lautaro Martinez, sulla ripartenza nerazzurra, vede Provedel fuori dai pali e prova a scavalcarlo con una conclusione dalla distanza.

23′ Cooling break per le due squadre

26′ Chance per l’Inter – Ennesima discesa di Dumfries a destra. Il suo cross verso il centro dell’area viene deviato da Romagnoli con Provedel che è reattivo e riesce ad allontanare di pugno.

30′ Fase confusa – Gioco spezzettato a causa dei tanti falli commessi in campo.

32′ Chance Lazio – Zaccagni riceve sul lato sinistro dell’area. L’esterno della Lazio duella con Dumfries, si volta e prova una conclusione verso la porta troppo debole. Può neutralizzare Handanovic.

34′ Zaccagni vicino al gol – Zaccagni ad un passo dalla rete del vantaggio! Il numero 20 calcia dal limite, poi la traiettoria viene deviata dalla retroguardia nerazzurra e termina la sua corsa in corner.

37′ Immobile vicino al gol – Recupero in area di rigore di Felipe Anderson su Dimarco che serve a rimorchio il centravanti. La sua conclusione viene salvata da Handanovic.

38′ Luaku vicino al gol – Cross di Dimarco dalla sinistra e Lukaku che schiaccia di testa, Provedel para sicuro.

39′ GOL DELLA LAZIO – Cross di Milinkovic-Savic e taglio perfetto di Felipe Anderson che di testa buca Handanovic.

42′ L’Inter reclama un rigore – L’Inter si riversa in attacco con Lukaku che effettua una sponda per Lautaro. Si chiude la difesa della Lazio ma alla fine Dumfries va a terra al contatto con Cataldi. Fabbri fa giocare. Dopo qualche minuto di silent chek Fabbri fa riprendere il gioco, c’era fuorigioco del belga ad inizio azione.

45′ Fine primo tempo – Dopo due minuti finisce la prima frazione.

45′ Inizia la ripresa – Si gioca

47′ Immobile vicino al gol – Splendida palla filtrante di Milinkovic-Savic, che serve Immobile il quale tira secco verso Handanovic che si rifugia in angolo.

51′ GOL DELL’INTER – Sugli sviluppi del calcio da fermo, Dumfries colpisce di testa verso Lautaro Martinez che anticipa l’uscita di Provedel e tocca il pallone quel poco che basta per metterlo nel sacco.

53′ Dumfries a un passo dal gol – Traversone dalla sinistra di Dimarco per la testa dell’esterno nerazzurro posizionato sul secondo palo. Salva tutto Provedel con un guizzo.

60′ Chance Lazio – Milinkovic-Savic danza sul pallone all’altezza della linea del fondo sulla corsia destra. Attentissimo Dimarco che può recuperare trasformando l’azione da difensiva in offensiva.

61′ Lukaku pericoloso – Traversone dalla destra di Dumfries per la testa dell’attaccante dell’Inter. Il pallone termina sul fondo alla sinistra della porta difesa da Provedel.

63′ Immobile chiede rigore – Immobile si mette in proprio uno contro quattro. L’attaccante della Lazio porta palla sulla trequarti, entra in area ma viene fermato dalla difesa dell’Inter. Chiede un rigore la punta che Fabbri non assegna.

67′ Skriniar pericoloso – Sugli sviluppi del calcio da fermo, Dimarco effettua un cross per la testa del difensore che colpisce verso Provedel, abile a rimanere in piedi e a bloccare centralmente.

74′ GOL PAZZESCO DI LUIS ALBERTO – Pedro da sinistra appoggia per Luis Alberto che di prima di destro scarica un tiro potentissimo sotto l’incrocio.

79′ Chance Correa – L’ex di turno prova l’accelerazione palla al piede sulla corsia di sinistra. Lo segue come un’ombra Cataldi che concede all’attaccante dell’Inter soltanto il calcio d’angolo.

82′ Patric ferma tutto – Scambio nello stretto fra Lautaro, Dzeko e Correa con quest’ultimo che viene fermato dall’intervento da parte di Patric che poi favorisce il rinvio con i piedi da parte di Provedel.

86′ GOL DELLA LAZIO – Cross verso il centro dell’area con Immobile che va a terra in seguito ad un contatto con Darmian. Il pallone arriva a Pedro che con un destro chirurgico mette alle spalle di Handanovic.

88′ Chance Lautaro – Sponda di Darmian sul secondo palo per l’attaccante dell’Inter che conclude di prima intenzione ma spedisce la sfera oltre la traversa della porta di Provedel.

90′ – 6 minuti di recupero

Migliore in campo: Milinkovic-Savic PAGELLE

Lazio Inter 3-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 39′ Felipe Anderson, 51′ Lautaro, 74 Luis Alberto, 86′ Pedro

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (70′ Hysaj), Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi (82′ Marcos Antonio), Vecino (55′ Luis Alberto); Felipe Anderson (82′ Cancellieri), Immobile, Zaccagni (55′ Pedro). A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Radu, Casale, Luka Romero, Cancellieri All.: Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries (68′ Darmian), Barella (77′ Calhanoglu), Brozovic, Gagliardini (77′ Correa), Dimarco (68′ Gosens); Lukaku (68′ Dzeko), Martinez. A disp.: Onana, Cordaz, Bellanova, D’Ambrosio, Darmian, Asllani. All.: Inzaghi

ARBITRO: Fabbri

ARBITRO: Fabbri

AMMONITI: Zaccagni, Marusic

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A

L’articolo Lazio Inter 3-1: tripudio biancoceleste all’Olimpico, nerazzurri al tappeto proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG