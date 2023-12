I nerazzurri non giocano benissimo ma sfruttano gli svarioni dei difensori biancocelesti per fare bottino pieno; ecco le pagelle di Lazio-Inter.

SOMMER 6,5: risponde presente sul destro di Rovella sul suo palo, per il resto è poco impiegato.

BISSECK 6,5: anche oggi si concede qualche giocata tecnica palla al piede, molto sicuro in difesa, contro Zaccagni non era affatto scontato, e con personalità in fase offensiva.

ACERBI 6,5: i tanti fischi dei suoi ex tifosi non lo scalfiscono, lascia le briciole ad Immobile.

BASTONI 6,5: l’Inter torna a fraseggiare anche da sinistra grazie alle sue doti tecniche, in difesa limita perfettamente Felipe Anderson, uno che spesso e volentieri fa male ai nerazzurri.

DARMIAN 6,5: è protagonista di un paio di ottimi interventi difensivi, chiaramente attacca poco perché dà il cambio a Bisseck tutte le volte, non moltissime, che il tedesco avanza.

BARELLA 7: vivacissimo ma non sempre pulito, il secondo goal nasce da una sua incursione centrale e perciò è per metà suo. (Dal 70’ FRATTESI 6: fa quel che deve, non va lontano dal goal nel recupero).

CALHANOGLU 6,5: parte così così ma cresce col passare del tempo, manca il bersaglio con un tiro da fuori che per la verità non era semplicissimo. A inizio ripresa compie un errore che potrebbe costare carissimo, lo salva Sommer. (Dall’89’ ASLLANI s. v.).

MKHITARYAN 6,5: fa tanto lavoro sporco, potrebbe realizzare lo 0-3 ma Provedel neutralizza il suo mancino. Il portiere avversario si supera anche in pieno recupero su un suo tocco, buona prestazione.

DIMARCO 6: nel recupero del primo tempo affonda sulla sinistra creando grattacapi alla difesa avversaria guadagnando un corner. In generale prova ordinaria, Lazzari lo costringe a giocare con qualche pensiero in più. (Dal 70’ CARLOS AUGUSTO 6: fa il suo in entrambe le fasi, mette un cross molto interessante per Mkhitaryan che sfiora il 3-0).

THURAM 7: i suoi allunghi creano sempre pericoli nella difesa biancoceleste, segna il secondo goal con un bel sinistro. (Dal 78’ ARNAUTOVIC 6: aiuta a tenere la palla lontana dalla porta di Sommer).

LAUTARO MARTINEZ 7: poco presente fino a quando a fine primo tempo approfitta del regalo di Marusic e mantiene grande freddezza prima di insaccare lo 0-1. Goal importantissimo, nel resto della gara fa salire la squadra e ha atteggiamenti da leader. (Dall’89’ KLAASSEN s. v.).

INZAGHI 7: sfata il tabù Lazio all’Olimpico con una gara “da grande”. La Lazio non fa giocare bene i nerazzurri e lui striglia i suoi più volte, specialmente ad inizio ripresa quando i suoi sembrano in balia degli avversari. L’Inter non forza mai la giocata e concede pochissimo agli avversari senza disunirsi; dopo il doppio vantaggio i nerazzurri gestiscono perfettamente.

L’articolo Lazio-Inter, le pagelle: difesa granitica, Barella si conferma, ottimi Lautaro e Thuram proviene da Notizie Inter.

