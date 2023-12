All’Olimpico, il match valido per la 16esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Lazio e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Olimpico, Lazio e Inter si affrontano nel match valido per la 16esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Lazio-Inter 0-0: sintesi e moviola

38′ – Schema su punizione dell’Inter, palla indietro per Çalhanoglu che però non calcia bene.

30′ – Conclusione da posizione defilata di Marcus Thuram in area sulla sinistra e pallone sul fondo non di molto.

27′ – Marusic crossa sul secondo palo per Immobile, che non arriva di un soffio

20′ – Intervento scomposto di Gila, che devia un pallone e l’inter chiede rigore per un tocco di mano, per arbitro e VAR non c’è nulla.

16′- Kamada ci riprova, ma a questo giro il suo tiro viene fermato a terra da Sommer.

9′ – Risponde Kamada con il mancino al volo: Bastoni devia in corner.

4′ – Subito pericoloso Thuram che scappa via, ma al momento di calciare Casale è bravo a tornare su di lui e murarne la conclusione.

1′ – Inizia la partita

Migliore in campo: a fine partita

Lazio-Inter 0-0: risultato e tabellino

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 15 Casale, 34 Gila, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 65 Rovella, 6 Kamada; 7 F. Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Çalhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG