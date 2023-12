Lazio Inter, tifosi Juve furiosi: «Hanno comprato Marusic, è Marotta League». La reazione dopo lo 0-2 della squadra di Inzaghi

La vittoria dell’Inter contro la Lazio per 0-2 ha scatenato la furia dei tifosi della Juve soprattutto per come è arrivato il gol di Lautaro su un regalo di Marusic.

Più sfacciati di così!?!

Ma siete buoni vero? È quasi Natale, giusto fare regali.

Complimenti @OfficialSSLazio #MarottaLeague

I cartonati hanno già acquistato #Marusic per la prossima stagione pic.twitter.com/QpKFMxfIKl — Pino +39 RESPECT (@pinole1960) December 17, 2023

Complimenti all’@Inter per la vittoria della sua 19esima @MarottaLeague — Manuel Pennarelli (@pennarelli03) December 17, 2023

Sui social sta spopolando l’hashtag “Marotta League” anche in riferimento agli episodi dubbi a favore della squadra di Inzaghi avvenuti nelle partite scorse.

