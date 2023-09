Lazio Juve, il piano speciale di Sarri: vuole far esordire proprio lui. L’ex della partita può subentrare a gara in corso

In casa Lazio, come riportato dal Corriere dello Sport, c’è grande attesa per l’esordio di Nicolò Rovella. Il centrocampista arrivato dalla Juventus, dovendo smaltire un infortunio patito a luglio, ha collezionato finora zero minuti ma gode della stima incondizionata di Sarri che lo ha sempre ritenuto una prima scelta.

Il tecnico è pronto a garantirgli l’esordio: per l’ex Monza è infatti è previsto l’ingresso a gara in corso proprio nella sfida alla Juve dopo la sosta per le nazionali. Il ruolo che Sarri ha pensato per lui è quello del regista.

The post Lazio-Juve, il piano speciale di Sarri: vuole far esordire proprio lui appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG