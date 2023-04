Lazio Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la 29esima giornata di Serie A

La Juve vuole dare continuità alle tre vittorie consecutive in campionato, per proseguire nella sua scalata verso l’Europa. I bianconeri saranno ospiti della Lazio di Maurizio Sarri, battuta 3-0 all’andata all’Allianz Stadium.

Il match, valido per la 29esima giornata del campionato di Serie A, andrà in scena sabato 8 aprile alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta tv e streaming su DAZN.

The post Lazio Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG