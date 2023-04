Convocati Juve per la Lazio, UFFICIALE: la lista di Massimiliano Allegri per il match della 29esima giornata di Serie A

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso nota la lista dei convocati per il match di domani contro la Lazio, valido per la 29esima giornata di Serie A. Mister Allegri non partirà per la trasferta di Roma a causa di una sindrome influenzale.

I convocati per #LazioJuve ⤵️ Mister Allegri non partirà per la trasferta di Roma a causa di una sindrome influenzale. pic.twitter.com/eNxx9roFk8 — JuventusFC (@juventusfc) April 7, 2023

Ancora assente Pogba, presente Leonardo Bonucci. Nell’elenco degli assenti figurano poi lo squalificato Kean, poi Barrenechea e Iling, che ieri han giocato con la Juventus Next Gen contro il Sangiuliano, e il lungodegente Kaio Jorge. Out anche De Sciglio per affaticamento.

