Lazio Juve: un dubbio per Allegri in attacco. A cosa sta pensando il tecnico per il match della 29esima giornata di Serie A

Massimiliano Allegri attanagliato da un dubbio per il match di domani tra la sua Juve e la Lazio, in programma allo 20.45 allo Stadio Olimpico.

Come riferito da Giovanni Guardalà a Sky Sport, il tecnico deve decidere il partner d’attacco di Dusan Vlahovic: possibile che Arkadiusz Milik dia un turno di riposo ad Angel Di Maria, anche in vista dell’impegno di giovedì contro lo Sporting CP in Europa League.

