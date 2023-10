Daichi Kamada, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni ufficiali della UEFA in vista del match di Champions contro il Feyenoord

CHAMPIONS – «La Champions League è la competizione più importante per me. Vincere il titolo è sempre stato il mio sogno sin da quando ero bambino. Sarebbe una cosa grandiosa se un giocatore giapponese contribuisse in campo e giocasse un ruolo chiave in una squadra che vince la Champions League. Ora ci sono molti giocatori giapponesi che giocano e hanno successo in diversi club esteri, e credo darebbe una spinta e fornirebbe una guida positiva al calcio giapponese se ciò dovesse accadere».

