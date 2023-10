Sebbene i giallorossi debbano giocare domani in Europa League, già si parla tantissimo del match di campionato di domenica.

L’Inter ha archiviato la pratica Salisburgo non senza qualche patema di troppo e ora si concentra sulla gara di domenica prossima contro la Roma. I giocatori dovranno fare di tutto per isolarsi perché il clima a San Siro non sarà bello per via di quanto successo la scorsa estate con Romelu Lukaku; inoltre mancherà anche Josè Mourinho che in quanto squalificato andrà in tribuna.

Romelu Lukaku

Nuovi retroscena

La Gazzetta dello Sport riavvolgendo il nastro fino a giugno scorso ritiene che qualche indizio che tutto non stesse andando come nelle intenzioni dei dirigenti nerazzurri c’era anche se chiaramente non era immaginabile quanto sarebbe poi effettivamente successo. Il belga dopo la finale di Champions aveva lasciato solo un messaggio sui social a tinte nerazzurre per poi iniziare un lungo silenzio. L’attaccante a sorpresa non si presenta neanche al matrimonio di Dimarco a fine giugno. Successivamente l’Inter trova i soldi per acquistarlo e qualche dirigente del club londinese si lascia sfuggire tra le righe una confidenza agli omologhi nerazzurri; gli inglesi si domandano se effettivamente il belga voglia tornare a Milano, forse avevano già capito qualcosa.

Il rifiuto

Dopo il voltafaccia celeberrimo Lukaku ha ammesso di aver trattato con Milan e Juve ed è stato chiamato da Ausilio che in meno di 1 minuto, si dice, gli abbia riferito la cessazione della trattativa. Il belga ha provato a ricomporre in un secondo momento trovando la ferma opposizione di tutte le colonne dello spogliatoio, Lautaro, Barella, Bastoni e Dimarco; cosa succederà domenica quando si troveranno di fronte?

