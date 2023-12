Manuel Lazzari, giocatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Mediaset in vista della sfida di Champions di questa sera contro l’Atletico Madrid

PAROLE – «Siamo due squadre qualificate agli ottavi, avremmo entrambe la testa molto libera. Siamo qui per giocarci il primo posto perché sappiamo che arrivare primi o secondi cambia molto nel sorteggio. Sarà una partita complicatissima. L’Atletico è una squadra fisica e tecnica, in casa hanno fatto tanti risultati consecutivi. Sappiamo che sarà una partita complicata, ma ce la giocheremo. Affrontiamo una squadra veramente forte in tutti i reparti. Davanti hanno Griezmann, Morata, Depay e Correa. Chi gioca gioca, sono grandi giocatori, dobbiamo restare concentrati fino all’ultimo minuto e cercare di concedergli meno possibile».

