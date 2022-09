Lazio in ansia per Ciro Immobile: ecco come stanno le cose per il centravanti dei biancocelesti. Le condizioni dell’attaccante verso lo Spezia

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Ciro Immobile.

Secondo le ultime di Calciomercato.com, il centravanti sarà sottoposto a una nuova risonanza magnetica, nel frattempo svolgerà un programma specifico di recupero e non tornerà a correre prima del prossimo giovedì.

Il Capitano biancoceleste difficilmente sventolerà bandiera bianca, ma per il momento resta in dubbio per la gara di domenica.

L’articolo Lazio, le condizioni di Immobile: l’attaccante in dubbio per lo Spezia proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG