Ivan Provedel, portiere della Lazio, si è infortunato nei minuti di recupero contro l’Udinese. Ecco cosa filtra

In attesa del comunicato ufficiale, filtra ottimismo sulle condizioni di Ivan Provedel. Certo, non si tratta di una cosa da niente, ma perlomeno secondo Il Messaggero si escludono lesioni ai legamenti per il laziale.

Si tratta infatti di una forte distorsione per l’ex Spezia che nei minuti di recupero contro l’Udinese ha messo male la caviglia in occasione di un calcio d’angolo. Provedel dovrebbe restare fuori per 3 settimane, rientrando dopo le Nazionali e rimanendo fuori solo col Frosinone dove giocherà Mandas.

