Continuano in casa Lazio le inquietudini di Luis Alberto, Sarri aspetta il Mago e e Simeone lo vorrebbe a Madrid

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista è ai box per un infortunio al ginocchio dopo aver giocato bene le tre amichevoli nel ritiro biancoceleste. la sua voglia è quella di avere più minutaggio rispetto quanto avuto fino ad ora in campionato. Dalla Spagna, precisamente da Madrid, lo vorrebbero per rinforzare la squadra. Lotito non abbasserà le richiesta da 20 milioni nel caso si decidesse di cederlo.

