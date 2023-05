Lazio Lecce 2-2: Milinkovic Savic salva Sarri dalla sconfitta con un gol nel recupero, Juve ancora seconda in classifica

La Lazio non va oltre il 2-2 contro il Lecce in casa nell’anticipo della 35° giornata di Serie A. I biancocelesti vanno in vantaggio con Immobile ma subiscono la rimonta dei salentini firmata Oudin. A salvare Sarri dalla sconfitta è il gol di Milinkovic Savic nel recupero.

La Lazio resta terza in classifica con 65 punti e lascia la Juve seconda in solitaria con 66.

The post Lazio Lecce 2-2: Milinkovic Savic salva Sarri, Juve ancora seconda appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG