Mercato Juve, intrusione del Napoli: vuole tre talenti di questo campionato di Serie A. C’è il gradimento di Spalletti

Juve e Napoli la prossima estate potrebbero dar vita ad una sfida di mercato per tre talenti che si stanno mettendo in evidenza in questa stagione di Serie A con la maglia dell’Empoli.

Come scrive Il Mattino, infatti, nel mirino degli azzurri ci sono il direttore Pietro Accardi, il portiere Guglielmo Vicario, ma anche Tommaso Baldanzi e Fabiano Parisi. Per tutti e tre c’è il gradimento di Spalletti.

