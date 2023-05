Mancini: «Insulti a Vlahovic? Non siamo peggio di altri». Il Ct interviene dopo quanto successo nei minuti finali di Atalanta Juve

Il Ct Mancini durante il Milano Football Week è intervenuto sugli insulti razzisti di cui è rimasto vittima Vlahovic nei minuti finali di Atalanta Juve di domenica scorsa al Gewiss Stadium. Queste le parole dell’allenatore dell’Italia.

INSULTI A VLAHOVIC – «Accade ovunque, non solo in Italia. Non ho visto gli episodi ma a volte succedono. Non siamo peggiori degli altri».

