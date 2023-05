Convocati Napoli per la Juve Primavera: la lista di Frustalupi per la partita di campionato in programma domani

Il Napoli Primavera ha reso nota la lista dei convocati di Frustalupi per la partita di campionato valida per la 31° giornata in programma domani alle 11 a Vinovo contro la Juve Primavera di Montero.

Questi i giocatori a disposizione del tecnico: Acampa, Alastuey, Bonavita, D’Avino, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Koffi, Lamine, Nosegbe, Obaretin, Pellino, Pesce, Rossi, Russo, Sequino, Sahli, Spavone, Turi.

