Giuntoli Juve, Costi conferma: «Sicuramente non succederà una cosa». Il destino del direttore sportivo del Napoli

Costi in esclusiva a Juventusnews24 ha parlato del possibile destino di Giuntoli, direttore sportivo del Napoli da tempo nel mirino della Juve.

IL DESTINO DI GIUNTOLI – «Lui è in scadenza nel 2024 e ad un anno dalla scadenza un direttore può aspettarsi di tutto, ma anche da parte della società dove è ora. Quella è stata una frase che si interpreta in centomila modi, potrebbe anche avere voglia di rimanere. Sicuramente non scapperà di notte senza dire nulla a nessuno, questo è certo».

