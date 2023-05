Stefanelli Juventus Next Gen, Costi racconta: «Una cosa mi ha colpito di lui». Le dichiarazioni in esclusiva sul ds del Cesena

Costi in esclusiva a Juventusnews24 parlato di Stefanelli, direttore sportivo del Cesena nel mirino della Juventus Next Gen.

STEFANELLI – «Sono figure che lavorano insieme da tanti anni. Con Cristiano si è fatto un percorso iniziale, poi dopo si è aggiunto Pompilio a noi nell’anno dalla B alla A e poi è arrivato anche Stefanelli. Due professionisti dal punto di vista umano e professionale validissimi. Sono Amici, fratelli e sono contento che anche per loro si parli di Juve. Ci tenevo a dire che la bravura dei fenomeni è anche quella di circondarsi di persone di un certo livello, al di là del fatto che uno deve far meno errori possibili. Pompilio e Stefanelli sono persone che dal punto di vista umano ti supportano e anche sopportano in certi momenti. Cristiano è stato bravo a legarsi a collaboratori che hanno messo lui al primo posto».

