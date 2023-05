Probabili formazioni Juve Primavera Napoli: le ultime sulle scelte di Montero per la partita in programma domani a Vinovo

Domani (sabato) alle 11 la Juve Primavera di Montero ospiterà a Vinovo il Napoli di Frustalupi per la partita valida per la 31° giornata di campionato.

Nei bianconeri sono assenti per squalifica Maressa e Savona più Muharemovic infortunato. In difesa, a destra, dovrebbe giocare Valdesi al posto di Savona con Mbangula alto a destra. Se Valdesi sarà spostato più in alto, allora a partire titolare come terzino destro potrebbe essere Stefano Turco. In attacco Nicolò Turco è in ballottaggio con Mancini e Anghelè per un posto. Queste le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-2-3-1): Daffara; Valdesi (Turco S.), Huijsen, Citi, Turicchia; Bonetti, Hasa; Mbangula (Valdesi), Nonge, Yildiz; N. Turco (Mancini, Anghelè). All. Montero

NAPOLI (3-5-2): Turi; D’Avino, Hysaj, Obaretin; Lamine, Gioielli, Iaccarino, Spavone, Acampa; Rossi, Sahli. All. Frustalupi

