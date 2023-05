Marocchino: «Siviglia favorito, Allegri ha sbagliato formazione». Le parole dell’ex Juve sull’1-1 in semifinale

Marocchino, ex giocatore della Juve, ai microfoni di Radio Bianconera ha commentato l’1-1 in semifinale di Europa League col Siviglia.

MAROCCHINO – «Ancora una volta Allegri ha fatto i cambi giusti, ma la formazione iniziale era sbagliata. Il copione delle partite della Juventus ormai lo conosciamo, la squadra pressa sempre nei primi dieci minuti di gara e poi pian piano si affievolisce. Nel gol di Gatti tanto merito ce l’ha Pogba, è quel tipo di giocatore che disegna i passaggi difficili e gioca tra le linee. L’1-1 sicuramente fa una grossa differenza rispetto alla sconfitta. Per me gli spagnoli restano abbondantemente favoriti, con i tifosi contro sarà più difficile per la Juve, ma il gol di Gatti ha dato tanto alla Juve, alla quale adesso basterà un 1-0 per passare il turno».

