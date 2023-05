Fagioli giura amore alla Juve: la FOTO con la nuova maglia e il messaggio del giovane centrocampista bianconero

Oggi la Juve ha ufficializzato la nuova maglia per la prossima stagione che sarà indossata, per la prima volta, domenica sera all’Allianz Stadium contro la Cremonese. Tra i giocatori che hanno avuto modo di provarla c’è Fagioli che via Instagram ha pubblicato una foto e un messaggio d’amore per i bianconeri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NICOLÓ FAGIOLI (@nicolofagioli)

IL MESSAGGIO DI FAGIOLI – «Dal 22 febbraio 2021».

