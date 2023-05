Oreggia stronca la Juve: «Troppi ex giocatori ormai passeggiano». La critica del giornalista dopo l’1-1 col Siviglia

Il giornalista Vittorio Oreggia via Twitter ha criticato duramente la Juve dopo l’1-1 contro il Siviglia nella semifinale di andata di Europa League. Queste le sue parole.

LE PAROLE – «Salva per un pelo ma per la Juventus sarà durissima a Siviglia soprattutto giocando così male senza idee e sotto ritmo. Ci sono troppi ex giocatori tra i bianconeri, grandi nomi che passeggiano ormai».

