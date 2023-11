Claudio Lotito, presidente della Lazio, è passato da Formello per far visita alla squadra in vista della partita contro la Salernitana

Il suo discorso a Formello: «Abbiamo due partite determinanti all’orizzonte e la prima sarà quella di domani (oggi, ndr). Se combatteremo e ci metteremo il sangue allora vedrete che ne usciremo vincitori». Queste le parole del presidente biancoceleste come riportate da Il Messaggero.

