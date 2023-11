Potrebbe esserci spazio anche per Manuel Locatelli tra i convocati di Massimiliano Allegri per la sfida tra Juve e Inter

Potrebbe esserci spazio anche per Manuel Locatelli tra i convocati di Massimiliano Allegri per la sfida tra Juve e Inter.

Il centrocampista non sente dolore e se nella giornata odierna non dovesse ripresentarsi il problema allora sarà nella lista bianconera in vista del match dell’Allianz di domani sera. Il ragazzo ha lavorato in questi giorni per superare il fastidio. Lo scrive Tuttosport.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG