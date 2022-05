Sempre pungente Claudio Lotito in una intervista nella presentazione del ritiro estivo della Lazio. Queste le parole.

Durante le presentazione del ritiro estivo della Lazio, Claudio Lotito appare parecchio nervoso, queste le sue parole: “Sono disgustato dall’atteggiamento che viene riservato alla Lazio. Molto spesso sento parlare di casi e criticità: con me, la Lazio non avrà mai criticità.“

Aggiunge il presidente: “La Lazio non è seconda a nessuno sotto ogni punto di vista. Noi parliamo con i fatti e spesso, quest’ultimi, non vengono tradotti nel modo corretto ai nostri tifosi. Sulla nostra Società non c’è una valutazione oggettiva.“

Claudio Lotito

Sulla stagione che sta per finire, che vede la squadra biancoceleste finire qualifica in Europa League: “C’è qualche rammarico, la squadra aveva le potenzialità per poter fare davvero bene. Complessivamente, abbiamo raggiunto un posizionamento che non ci fa rimpiangere eccessivamente le nostre aspettative. Il ritiro si terrà sempre ad Auronzo di Cadore.

