Le parole del patron della Lazio, Lotito, sulla situazione di Luis Alberto: «Se vuole andare via, porti una squadra con i soldi»

Claudio Lotito ha voluto fare chiarezza sulla situazione Luis Alberto. Queste le parole del presidente della Lazio, rilasciate ai microfoni de Il Messaggero.

«Se vuole andare via, porti una squadra con i soldi, perché io non ci penso proprio a darlo in prestito a gennaio. E non ho ricevuto nessuna richiesta dall’Atletico. Al momento, la situazione non è cambiata rispetto all’estate, quando il Siviglia lo aveva forse illuso. Non sto a nessun giochetto. Luis Alberto è forte, un valore aggiunto della Lazio e si può ancora trovare un comproomesso. Lui deve accettare le scelte dell’allenatore e Maurizio può essere più comprensivo e capirlo, perché ogni giocatore ha un carattere diverso. Mica possono avere tutti la testa di Pedro».

