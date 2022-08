Lazio, Claudio Lotito chiude definitivamente qualsiasi discorso sulla sua possibile candidatura: «Solo se servo, sennò no»

Dopo i rumors e le polemiche sulla sua possibile candidatura con Forza Italia alle prossime elezioni, Claudio Lotito chiude il discorso. Di seguito le sue parole alla Stampa.

«Berlusconi? No, non ho ancora parlato con lui. Ma per la verità non ho ancora parlato con nessuno. Se potrò essere utile mi candiderò, sennò no».

L’articolo Lazio, Lotito: «Mi candido? Solo se servo» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG