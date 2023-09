Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a Radio Serie A della cessione del centrocampista Sergej Milinkovic-Savic

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a Radio Serie A della cessione del centrocampista Sergej Milinkovic-Savic.

LE PAROLE – «Perché Milinkovic non è andato in un top club? Non abbiamo mai ricevuto offerte concrete. L’unica vera fu da parte di una squadra italiana, di cui non farò il nome, che offrì oltre 100 milioni di euro. In passato ho declinato un’offerta importante perché avevo preso l’impegno con Inzaghi e inoltre non avremmo fatto in tempo a sostituire Sergej, dato che quell’estate il calciomercato chiudeva a metà agosto. Fu un errore chiudere prima il calciomercato, come è tutt’ora sbagliato chiuderlo alle 20 dell’ultimo giorno e non a mezzanotte come negli altri campionati importanti. La scelta di Milinkovic è stata personale: noi non lo volevamo vendere e sono arrivato a offrirgli anche ingaggi importantissimi, ma prima della fine del campionato mi aveva detto che avrebbe voluto fare una nuova esperienza».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG