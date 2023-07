Claudio Lotito, presidente della Lazio, lancia una frecciata al Milan: «Noi siamo andati in Champions League senza la penalizzazione alla Juve»

Claudio Lotito, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato della qualificazione della Lazio in Champions League, non senza lanciare una frecciata al Milan, arrivato quarto solo grazie alla penalizzazione della Juve. Di seguito le sue parole.

«Con Sarri c’è armonia, e dove c’è armonia c’è ricchezza. Non a caso siamo arrivati secondi in A. Secondi, dico: di cosa parliamo? E non perché la Juve è stata penalizzata, lo saremmo stati lo stesso, anche se avessero avuto quei dieci punti in più. Dicevano che saremmo arrivati noni, decimi…».

