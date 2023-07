Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è intervenuto su alcuni temi di calciomercato, svelando un retroscena riguardante l’Inter

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti ad Auronzo di Cadore, Claudio Lotito ha parlato così del calciomercato della Lazio, svelando un retroscena su un calciatore appena arrivato all’Inter.

LE PAROLE – «La Lazio ha un centro sportivo con 8 postazioni, abbiamo visto i giocatori, le caratteristiche che servono. Io vedo l’aspetto tecnico, del nome non mi frega niente. Se vado dietro ai nomi prendo Lo Celso, Paredes, te li porto qua. Cuadrado voleva venire da noi, Bonucci uguale. Dove sono andati? Cuadrado è andato all’Inter. Tre giocatori che abbiamo scrutinato poi sono andati al Milan (Loftus-Cheek, Reijnders e Okafor, ndr.) Ci sono scelte che vanno fatte, poi mi attengo anche alle scelte degli altri. La mezzala, esterno, vertice basso, terzino sinistro e vi dico un’altra cosa sul portiere, 12 milioni anno scorso pagato Maximiano, lo volevano tutti, mo non è buono? Io faccio il presidente e ho capito come funzionano».

L’articolo Lazio, Lotito rivela: «Un nuovo acquisto dell’Inter voleva venire da noi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG