Claudio Lotito ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Leggo. Le parole del presidente della Lazio.

SARRI –«Ci siamo capiti subito. Non lo conoscevo, però mi ha fatto immediatamente una grande impressione. Come ho già detto, Sarri è una persona che vive per il calcio. Per questo gli ho affidato un progetto ad ampio raggio, che mi sembra stia mostrando tutte le sue potenzialità anche in queste prime giornate di campionato. Com’è nata l’idea Sarri? Dopo l’uscita di scena di Simone Inzaghi, per certi versi improvvisa e inattesa, abbiamo scelto un allenatore in linea con le ambizioni di questo club. Non, dunque, un mister di transizione, ma uno in grado di far partire subito un progetto nuovo, che puntasse sui giovani e al miglioramento della rosa. Ho valutato tanti tecnici validi, più o meno blasonati. Ho scelto di non accontentarmi. Non ho preso un nome: ho scelto un’idea di fare calcio».

