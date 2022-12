Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha voluto caricare ieri la squadra alla cena di Natale. Ecco le sue dichiarazioni

OBIETTIVI – «Ci sono tanti problemi che circolano e che potrebbero cambiare totalmente gli scenari e i risultati a fine maggio. Sono sicuro che voi reciterete un grande ruolo in questo campionato. Anzi, tutti insieme dobbiamo dimostrarlo. Ho detto a Sarri che sono orgoglioso di voi, perché vivete in un clima sereno, siete un gruppo diverso e sano. Avete sposato un progetto, tanti di voi sono cresciuti in maniera esponenziale sia dal punto di vista tecnico che di mentalità vincente. Quindi iniziamo questa seconda parte del torneo con la consapevolezza che tutti devono fare i conti con noi e che non siamo secondi a nessuno. L’importante è che ognuno svolga il proprio ruolo, ognuno aiutando l’altro».

FAMIGLIA – «Iniziamo subito con determinazione questa seconda parte di stagione. Siamo ormai una famiglia e questo lo si vede dallo spirito negli allenamenti, in campo e anche fuori, come stasera. Siamo un gruppo che ha seminato bene. Sta arrivando il momento di raccogliere. Mi sto divertendo, grazie per quello che avete fatto. Vi vedo migliorati e cresciuti».

