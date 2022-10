Il difensore della Lazio Luiz Felipe ha rivelato le richieste dei suoi ex tifosi prima della sfida con la Roma

LAZIO – «La Lazio resterà sempre nel mio cuore, ho vissuto tante cose belle qua, ho vinto tre trofei e siamo tornati in Champions League. Adesso sono con il Betis e darò tutto per loro. Domani sarà una partita bellissima. Non ho sentito i miei amici laziali, però in tanti mi hanno scritto che dobbiamo vincere».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

L’articolo Lazio, Luiz Felipe: «I tifosi biancocelesti mi stanno chiedendo di battere la Roma» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG