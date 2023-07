Marcos Antonio, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la seduta di allenamento odierna

CHAMPIONS – «Emozione di giocare in Champions? L’emozione è grande, la Champions è un’altra cosa. Ci ho giocato con lo Shakthar, ora lo farò con la Lazio. Assist o gol, qual è il gol più bello? Penso entrambi, però il gol è sempre una cosa importante. Il primo gol con questa maglia, lo aspettavo da tanto tempo. Tutti e due, però il gol lo aspettavo. Sarri? Facile perché lavora sulla parte tattica, ci aiuta tanto, devo crescere tanto qui. Mezzala o regista Tutte e due, anche come mezzala ci ho giocato in passato».

