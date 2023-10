Le parole di Giovanni Martusciello, vice-allenatore della Lazio, dopo la vittoria dei biancocelesti con il Sassuolo

Giovanni Martusciello ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Lazio contro il Sassuolo. di seguito le sue parole.

PARTITA – «Siamo straordinariamente contenti della prestazione, specie nel primo tempo dove abbiamo indirizzato il risultato contro una squadra che in casa, specie contro squadre di primo livello, riesce a mettere in difficoltà tutte, basti vedere la sfida contro la Juventus. Il mister è stato bravo a prepararla soprattutto sull’aspetto mentale e capire che non si doveva fare una partita presuntuosa ma determinata».

PORTA INVIOLATA – «Per vincere le partite c’è bisogno della disponibilità di tutti, a partire dagli attaccanti che sono i primi difensori. Senza disponibilità nella partita sporca non ci sono soluzioni e noi inizialmente non eravamo così ma stiamo tornando a esserlo».

SARRI – «L’ho intravisto ora a fine partita ed era entusiasta soprattutto della prestazione. Il risultato ci premia e ci fa piacere. Era entustiasta del primo tempo offerto e ci prendiamo di buono quanto si è fatto».

SPALLETTI IN NAZIONALE – «Ho la fortuna di essere stato dietro due grandissimi allenatori: Maurizio e Luciano. Due caratteri differenti ma un’idea di gioco che li accomuna, quella di proporre calcio. Luciano è un fratello maggiore, mi prese da Ischia e nel giro di tre anni si arrivò in Serie A».

RAPPORTO TRA LUIS ALBERTO E SARRI – «In questi due anni ci sono stati diversi passaggi anche complicati con Luis. La fortuna, la bravura e l’intelligenza hanno fatto sì che le due strade andassero di comune accordo in un cammino che ci ha fatto elevare la sua qualità al servizio della squadra. Un percorso abbastanza tortuoso all’inizio per caratteri forse uguali, poi si è trovata la chiave».

