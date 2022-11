L’esterno della Lazio Adam Marusic ha parlato prima della sfida contro la Juventus

Le parole di Marusic prima di Juventus Lazio:

AMBIZIONE – «Abbiamo il grande desiderio di dimostrare che meritiamo il secondo posto in classifica. Affrontiamo una grande squadra come la Juventus, dovremo avere l’atteggiamento giusto fin da subito; solo in questo modo avremo la possibilità di portare a casa un buon risultato»

