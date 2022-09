I nuovi acquisti del club capitolino faticano a conquistarsi la fiducia dell’ex tecnico della Juventus.

Luis Maximiano stasera alle 21 potrebbe giocare nuovamente da titolare nella prima gara di Europa League della Lazio contro il Feyenoord. Il portiere lusitano teoricamente sarebbe dovuto essere il primo ma il suo esordio in campionato è stato profondamente negativo: il 14 agosto contro il Bologna la sua gara dura solo 5 minuti.

Europa Legue

L’estremo difensore prende il pallone con le mani fuori area e viene espulso; da quel momento in poi Ivan Provedel sfrutta l’occasione e si guadagna il sorpasso nelle gerarchie a suon di grandi parate. Secondo il Corriere dello Sport stasera molto probabilmente giocherà nuovamente il portoghese che ha lavorato in silenzio attendendo il momento per dimostrare il suo valore sul campo.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG