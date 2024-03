Lazio-Milan, Maurizio Compagnoni ha criticato duramente l’arbitraggio di Di Bello nella sfida di ieri sera all’Olimpico

Intervenuto a Sky, Maurizio Compagnoni ha criticato così l’arbitraggio di Di Bello ieri sera nella gara tra Lazio e Milan:

PAROLE – «A Di Bello è scappata la partita. Nel primo rosso all’arbitro non si può imputare nulla, applica il regolamento: si imputa all’ingenuità di Pellegrini ma Pulisic fa una cosa scorretta. Magari non se ne era accorto o non aveva capito. La terza espulsione è inaccettabile: non è mai rosso perché Pulisic fa una trattenuta reiterata e Guendouzi se lo scrolla di dosso. Nel diritto se sei provocato e reagisci è un attenuante, invece nel calcio se sei provocato e reagisci sei aggravato. Una regola stupida».

