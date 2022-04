Stasera Lazio-Milan è il posticipo della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A.

La Lazio ha avuto diversi problemi in settimana con molti giocatori che non sono al meglio anche se il peggio sembra passato; il Milan non può perdere ulteriore terreno nella corsa Scudetto, specialmente dopo la vittoria interista di ieri. Ecco le probabili formazioni, Pioli recupera Ibrahimovic per la panchina.

Zlatan Ibrahimovic

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Reina, Adamonis, Patric, Radu, Kamenovic, Basic, Akpa Akpro, Cataldi, Raul Moro, Cabral, Romero.

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Touré, Bakayoko, Krunic, Castillejo, Messias, Ibrahimovic, Maldini, Rebic, Lazetic.

