Lazio-Milan, Luca Serafini è convinto che il contatto Maignan-Castellanos fosse da rigore: le sue dichiarazioni

Intervenuto sul proprio profilo di X, Luca Serafini ha parlato così di Lazio-Milan:

PAROLE – «Partita brutta, nervosa e spezzettata. I biancocelesti reclamano un rigore (per me chiaro), poche altre occasioni. Espulso tra le polemiche Pellegrini dopo un’ora Lazio-Milan In superiorità numerica i rossoneri costruiscono un paio di occasioni, rischiando pure. Il VAR annulla per offside di spalla (che dal replay non si vede) un gol a Rafael Leao poi la decide Okafor. Nel recupero espulsi anche Marusic e Guendouzi, la Lazio finisce in 8».

