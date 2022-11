Savo Milosevic, ex giocatore del Parma, ha parlato così di Sergej Milinkovic-Savic ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue dichiarazioni sul centrocampista della Lazio.

MILINKOVIC – «Lo conosco da quando aveva 17 anni e sì, merita un livello più alto. La Lazio ha chiesto tanto e posso capirlo, ma credo che il Qatar possa davvero essere una vetrina per convincere le big a non indugiare più. Noi ci aspettiamo tanto da lui, è nel suo migliore momento e ha la giusta esperienza per trascinarci e per essere uno dei migliori giocatori del Mondiale. È un elemento importantissimo, se lui va bene anche la squadra va bene. Tadic e Milinkovic sono gli elementi chiave».

